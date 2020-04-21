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محافظات

بعدما مر اليوم بسلام.. كيف احتفلت مدن وقرى دمياط بشم النسيم؟

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:01 ص
محافظة دمياط
محافظة دمياط
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زينب الزغبي
غابت احتفالات شم النسيم بدمياط عن اغلب مدن وقري المحافظة خاصة من بها منازل معزولة نتيجة لوجود العديد من الاصابات بفيروس كورونا بين الاسر بتلك المنازل ،اغلبهم بمدن فارسكور وعزبة البرج ومنية دمياط والشعراء وقرية البستان  والسرو التابعه لمركز الزرقا.

وعلى الرغم من أن عدد مصابي فيروس كورونا في دمياط شهد انخفاضا منذ 4 أيام، و تعافي 68 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل وأن هناك 160 مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفيات عزل دمياط، معظمهم في حالة مستقرة وليس لديهم أعراض.

قال السيد توفيق من فارسكور ، ان الاحتفالا بشم النسيم هذا العام نشعر وكانه يوما مملل لم نعتاده من قبل فاليوم بدأ ومر دون اى مظاهر لاحتفال فشبح كورونا يحاصر الاهالى بفارسكور ويخشون من انتشار الوباء على الرغم من ان عدد المصابين بالفيروس قل تدريجيا.

وأوضح ان في بداية الامر تم عزل 3 عمارات بفارسكور الا ان تم شفاء اغلبهم وقل العزل تدريجيا واصبحت عمارة واحدة هى التى تم عزلها وعاش سكانها ،اجواء شم النسيم بدون اى بهجة او مظاهر لاحتفال فهم ينتظرون انتهاء مده العزل وشفاء كافة الخالات.

وقال مصطفي المشد ،من اهالى عزبة البرج ، ان اغلب سكان العزبة اعتادوا خلال الاحتفال بشم النسيم الى ركوب المعديات النيلية والتوجة الى راس البر ولكن اليوم الامر اختلف تماما وسكان العزبة التزموا الحجر المنزلى تجنبا من انتشار فيروس كورونا.

واضاف انه تم عزل امس احدى العمارات بالعزبة نظرا لوجود حالات اصابات بها مما نتج عنها حالة من الضيق والغضب في نفوس الاهالى الذين فضلو العزل بمنازلهم وابتعدوا تماما عن اى مظاهر احتفال بشم النسيم.

وتقول هالة محمد من سكان منية دمياط،انه منذ بدأ ازمة كورونا ومنية دمياط تعانى من انتشار الفيروس بين ابنائها وعزل الكثير من المنازل بها ومع العزل غابت روح الاحتفال بشم النسيم والخروج والتنزة في الحدائق العامة والكافيهات خوفا من العدوى من الفيروس اللعين.
بعدما مر اليوم بسلام.. كيف احتفلت مدن وقرى دمياط بشم النسيم؟
بعدما مر اليوم بسلام.. كيف احتفلت مدن وقرى دمياط بشم النسيم؟
بعدما مر اليوم بسلام.. كيف احتفلت مدن وقرى دمياط بشم النسيم؟
بعدما مر اليوم بسلام.. كيف احتفلت مدن وقرى دمياط بشم النسيم؟
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