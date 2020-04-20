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أخبار العالم

أردوغان يتوعد سوريا ويحرض ضد حفتر.. ويؤكد مواصلة مخططه في المتوسط

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على استمرار مخططاته الإرهابية في المنطقة، وذلك خلال مؤتمره الصحفي ببشأن تطورات وباء كورونا.

وقال أردوغان في مؤتمره إن تركيا ستواصل مخططاتها الإجرامية وغير القانونية في البحر المتوسط، مدعيا أنها تقوم بإفساد مؤامرات في البحر المتوسط وتحمي مصالحها وفقا للقانون الدولي.

وطالب أردوغان المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق في ليبيا التي تعتمد على المليشيات وتعمل تحت قيادة تركية، محرضا ضد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

كما توعد المحتل التركي أردوغان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري بدفع ثمن باهظ متهما إياه بخرق نظام وقف إطلاق النار  في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وقال أردوغان:" لن نتسامح مع "المنظمات المظلمة" التي تقوم بأعمال استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق النار في إدلب السورية"

وأضاف:"تركيا لاتزال ملتزمة بتفاهم 5 مارس مع روسيا بشأن إدلب لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام السوري..في حال استمرار النظام السوري في انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب سنجعله يدفع ثمنا باهظا".


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