زوجة الشهيد أحمد اللواح تكشف كواليس إصابته بفيروس كورونا المستجد

قالت السيدة أمل عرفة، زوج شهيد الجيش الأبيض أحمد اللواح، إن زوجها تعرض للإصابة بفيروس كورونا وتوفي خلال 4 أيام فقط؛ موضحة أنه نقل العدوى إليها وابنته؛ وتم وضعهما في العزل الصحي لمدة 20 يوما.





وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، قائلة: « الأعراض اللي كانت عليها احتقان في الزور وسخونية ودخول الحمام المتكرر وتكسير في الجسم كله؛ لكن بنتي كان حالتها صعبة وكان عندها صعوبة في التنفس ».





وناشدت عرفة، كل المصريين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا ينتشر الفيروس؛ مرددا: « الدكتور اللواح زوجي أصيب بالفيروس بالفيروس وتوفي في 4 أيام».





ومن جانبه حذر أحمد موسى المصريين من الخروج المتكرر بسبب ارتفاع أعداد المصابين ليصل اليوم 189 حالة مصابة .