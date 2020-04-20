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منوعات

صدمة أب بعد رؤية صورة رضيعه على تيشيرت في الغسالة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

كاد أب أن يصاب بأزمة قلبية بعد أن رأى وجه طفل في غسالة الملابس معتقدا أنه ابنه، ليتبين أنه مجرد تيشرت بوجه طفل.


وأصيب الأب بصدمة عمره بعد أن غسلت زوجته قميصا مطبوعا عليه وجه طفله ، حيث ظن في بادئ الأمر أن طفله محبوس بداخل الغسالة.


نشر المستخدم ARussianAndHisBik القصة المضحكة عبر  Imgur حيث شارك صورة للواقعة المرعبة.


ويروي الأب أنه تفاجئ بوجه ابنه ملصق عبر زجاج الغسالة البلاستيكي الشفاف، ليصاب  بصدمة مرعبة ، وبفحص الأمر وجد أنه مجرد تيشرت مرسوم عليه وجه ابنه الرضيع، معترفا أنه كاد يصاب بأزمة قلبية من الخوف.

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