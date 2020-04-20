محمد رمضان يهنئ نجلة صديقه بهذه الطريقة.. شاهد





وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "كل سنة وانتي طيبة يا لي لي عيد ميلاد سعيد بنت صديقي الغالي بيشو ربنا يحفظكم ويرعاكم".





وانهالت التعليقات من متابعيه على الصورة وجاء بين "كل عام وانتم بخير" و " محترم" و " كل سنة وأنت طيب يا نجم".





ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.









شارك الفنان محمد رمضان جمهورة بصورة جديدة لة مع صديقته لي لي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.