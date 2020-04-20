AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يهنئ نجلة صديقه بهذه الطريقة.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:18 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان محمد رمضان جمهورة بصورة جديدة لة مع صديقته لي لي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "كل سنة وانتي طيبة يا لي لي عيد ميلاد سعيد بنت صديقي الغالي بيشو ربنا يحفظكم ويرعاكم".

وانهالت التعليقات من متابعيه على الصورة وجاء بين "كل عام وانتم بخير" و " محترم" و " كل سنة وأنت طيب يا نجم". 

 
ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرهان.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو في السعودية

رجّع حق الطيار.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد

#ثقة_في_الله_نجاح.. محمد رمضان يشارك جمهوره بـ فيديو من مسلسل البرنس.. شاهد

أبو الرجولة والجدعنة .. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

محمد رمضان مع طفل من ذوي الإعاقة في كواليس مسلسل البرنس.. شاهد

نجلاء بدر تكشف سبب اعتذارها عن البرنس لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

شاهد.. ليلى علوي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة في شم النسيم

صينيون يصطادون الفئران الخيزران لطبخها بمئة طريقة

رشاقة وكمامة.. هيفاء وهبي ووالدتها تخطفان الأنظار في ظهور نادر.. فيديو

أحمد موسى يكشف سر حزنه الشديد قبل الخروج على الهواء.. فيديو

بسبب فيلم كلمني شكرا.. جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام تصل للفصل النهائي من الكلية

نشأت الديهي السبب.. حنين حسام: أنا محرضتش على الدعارة.. فيديو

AdvertisementS

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة