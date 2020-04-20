مى سليم تهنئ جمهورها بقرب حلول شهر رمضان.. شاهد

نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصىً على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بلوك بسيط يبرز جمالها.
وعلقت مى سليم على الصورة قائلة : رمضان قرب خلاص ( كل سنه وأنتم طيبين رمضان كريم )
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : " كل سنة وانتى طيبة ، قمر ، وانتى طيبة يا مى "
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في بطولته إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.