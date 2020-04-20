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فن

مى سليم تهنئ جمهورها بقرب حلول شهر رمضان.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:15 م
مي سليم
مي سليم
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مريم عزت
نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصىً على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بلوك بسيط يبرز جمالها. 

وعلقت مى سليم على الصورة قائلة : رمضان قرب خلاص ( كل سنه وأنتم طيبين رمضان كريم ) 

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : " كل سنة وانتى طيبة ، قمر ، وانتى طيبة يا مى "

‫يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
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