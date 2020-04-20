مى سليم تهنئ جمهورها بقرب حلول شهر رمضان.. شاهد

نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصىً على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بلوك بسيط يبرز جمالها.





وعلقت مى سليم على الصورة قائلة : رمضان قرب خلاص ( كل سنه وأنتم طيبين رمضان كريم )





نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : " كل سنة وانتى طيبة ، قمر ، وانتى طيبة يا مى "



