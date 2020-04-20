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رياضة

أحمد حسام ميدو يمارس الرياضة بصحبة ابنه .. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:11 م
ميدو
ميدو
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مريم عزت
نشر  أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له بصحبة ابنه أثناء ممارسته للرياضة.

علق أحمد حسام على الصوره قائلا : بتمرن انا وابنى. 

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وغلق أحمد حسام التعليقات على الصورة  جعل التعليق لأصدقاء محدودة. 


جدير بالذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق، أبدى اعتراضه على مبدأ منح الأندية المتصدرة جدول ترتيب الدوريات المحلية أفضلية للفوز باللقب، في حالة إلغاء المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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