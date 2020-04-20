أحمد حسام ميدو يمارس الرياضة بصحبة ابنه .. شاهد

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له بصحبة ابنه أثناء ممارسته للرياضة.





علق أحمد حسام على الصوره قائلا : بتمرن انا وابنى.





ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وغلق أحمد حسام التعليقات على الصورة جعل التعليق لأصدقاء محدودة.







