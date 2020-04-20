AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إعلامي سعودي يحسم الجدل بشأن مصير دوري المحترفين بعد كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:12 م
شعار الدوري السعودي
شعار الدوري السعودي
Advertisements
القسم الرياضي
ازدادت التكهنات بشأن استكمال بطولة دوري المحترفين السعودي من عدمها، حال هدأت الأمور وانتهت أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشي حول العالم مطلع العام الجاري منطلقًا من مدينة ووهان الصينية.

وترددت بعض الأنباء عن اعتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم، استئناف المسابقة السعودية في منتصف شهر أغسطس المقبل، في حال استقرار الأمور ورحيل الفيروس القاتل.

من جانبه خرج الإعلامي عبدالعزيز المريسل مؤكدًا أن عودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل ستعني انطلاق موسم جديد، وليس استئناف الموسم الحالي، بسبب صعوبة ذلك.

وعلى الفور، خرج الإعلامي أحمد الجدي ليرد عليه مؤكدا على استئناف الموسم الحالي حال عودة النشاط في أغسطس المقبل، نافيًا كل الأمور التي تشير إلى إلغائه أو انطلاق موسم جديد.

وتوقفت بطولة الدوري السعودي منتصف مارس الماضي، وسط تصدر نادي الهلال جدول البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن نادي النصر صاحب المركز الثاني بعد مرور 22 جولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابطة المحترفين الإماراتية تضع خطة لاستكمال دوري الخليج العربي

تعرف على طريقة عودة الدوري الإسباني من جديد

بسبب كورونا.. تعليق حاسم من الاتحاد الدولي للمحترفين بشأن استكمال الموسم الكروي

7 مقترحات لإنقاذ موسم الدوري الإماراتي.. تعرف عليها

إعلامي سعودي يتهم الهلال بسرقة إنجازات أهلي جدة

اتحاد جدة السعودي لا يستطيع تحديد مصير صفقاته الصيفية

ترشيحاتنا

وزير التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستنطلق في موعدها بعد 10 أيام .. وهذه هي تفاصيلها

أحمد موسى يكشف سر حزنه الشديد قبل الخروج على الهواء.. فيديو

أحدث ظهور.. ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها اللافت

شاهد.. ليلى علوي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة في شم النسيم

خلال 72 ساعة.. متحدث الجيش الليبي يكشف عن إسقاط 12 طائرة تركية

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة