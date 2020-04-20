إعلامي سعودي يحسم الجدل بشأن مصير دوري المحترفين بعد كورونا





وترددت بعض الأنباء عن اعتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم، استئناف المسابقة السعودية في منتصف شهر أغسطس المقبل، في حال استقرار الأمور ورحيل الفيروس القاتل.





من جانبه خرج الإعلامي عبدالعزيز المريسل مؤكدًا أن عودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل ستعني انطلاق موسم جديد، وليس استئناف الموسم الحالي، بسبب صعوبة ذلك.





وعلى الفور، خرج الإعلامي أحمد الجدي ليرد عليه مؤكدا على استئناف الموسم الحالي حال عودة النشاط في أغسطس المقبل، نافيًا كل الأمور التي تشير إلى إلغائه أو انطلاق موسم جديد.





وتوقفت بطولة الدوري السعودي منتصف مارس الماضي، وسط تصدر نادي الهلال جدول البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن نادي النصر صاحب المركز الثاني بعد مرور 22 جولة.

ازدادت التكهنات بشأن استكمال بطولة دوري المحترفين السعودي من عدمها، حال هدأت الأمور وانتهت أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشي حول العالم مطلع العام الجاري منطلقًا من مدينة ووهان الصينية.