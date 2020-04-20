كيف عاش المصابون بفيروس كورونا أجواء شم النسيم داخل مستشفى العزل في الإسكندرية

كان لعيد شم النسيم أجواء خاصة داخل جدران مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، حيث حرص أفراد الطاقم الطبي، على إدخال البهجة في نفوس المرضى وخاصة من الأطفال.



وقامت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى وأفراد الطاقم الطبي بتوزيع الورود على المصابين، وتبادل التهاني معهم، في جو من الألفة والسعادة، رغم متاعب وآلام المرض والانتظار في الحجر الصحي.



وقامت عدد من الفتيات المتطوعات بإهداء تورتة احتفال لإدارة المستشفى ةالعاملين بها تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية والتضحيات التي قدموها.



وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، أنهم حريصين بشكل كبير على تقديم الخدمة الطبية وواجبهم على أكمل وجه، وأن سعادتهم الحقيقية تكون مع كل مريض يتعافى ويخرج سالما إلى أسرته.



وأضافت قائلة:"دعواتكم لينا.. نرجع بيوتنا لأهلنا و أولادنا على خير والفرحة فى بيوت كل المصريين بزوال الأزمة".



الجدير بالذكر أن مستشفى العجمي النموذجي كان قد تم تخصيصها وتجهيزها من جانب وزارة الصحة لتكون المكان المخصص لعزل من يبت اصابته بفيروس كورونا، في إطار خطة الدولة للحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره بعزل كل من يبت اصابته بهذا الوباء.