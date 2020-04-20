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أخبار البلد

نصائح للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:10 م
نصائح للتسوق الآمن
نصائح للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا
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محمد شحتة
نشرت صفحة الأزهر الشريف الرسمية على فيس بوك، انفوجراف صادرا عن منظمة الصحة العالمية، عن كيفية ونصائح للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


ونصحت الصفحة من خلال الإنفوجراف، بالحرص على شراء الاحتياجات في أوقات غير مزدحمة وعدم لمس الوجه أثناء التسوق.


كما نصحت بضرورة الحرص على تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت والالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.


وذكرت الصفحة ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الشخص والآخرين وكذلك الدفع من خلال بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.


وأخيرا نصحت صفحة الأزهر بضرورة مسح المعلبات باستخدام مناديل المعقم منعا لانتشار العدوى.
نصائح للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا
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