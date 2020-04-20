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توك شو

أحمد موسى يقترح إقامة التراويح من مسجد واحد وبدون مصلين وينقلها التلفزيون خلال رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:09 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، الاذان بصوت الراحل الشيخ محمد رفعت على الهواء؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي  «أحمد موسى»، : « أنا بقترح يتم إذاعة الصلاة والقران من مسجد واحد مسجد من بلدي؛ عندنا مساجد كتير زي مسجد الفتاح العليم»؛ مشيرا إلي أنه في حال إذاعة الصلاة سوف تنقلها فضائية «صدى البلد». 

وتابع موسى: « كلنا نفسنا نسمع قرآن الفجر واذان الفجر والتواشيح»؛ منوها إلى أن البعض قال أننا نريد أن نحدث كارثة في مصر.

واستطرد موسى: «لا ابدا أنتم اللي كوارث .. الجميع يريد أن يسمع صوت الأذان»؛ مقترحا أن يكون هناك مسجد ينقل الصلاة على الهواء تحت إشراف الأزهر الشريف.

وأشار موسى، أنه لا يوجد مشكلة في إذاعة الصلاة على الهواء طالما لا يدخل أحد إلى المساجد؛ قائلا: « احنا اكتر ناس بنخاف على بلدنا واكتر ناس وقفنا ضد الإخوان و6 أبريل وكل أعداء الوطن».

وأكد موسى، أن الذي اتهمه بأنه يريد أن يفعل كارثة مان متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وفتحوا أمامهم المجال الإعلامي.

وقال موسى: « أنا عارف كل حاجة بالأسماء والتفاصيل ومتأكد من كل معلومة بقولها.. أنا بقول نذيع الصلاة ولو من مسجد واحد في رمضان ». 
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