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أخبار العالم

أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع في البحرين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:17 م
أول جهاز تنفس صناعي
أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع في البحرين
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قسم الخارجي
نجح مجموعة من المهندسين في مملكة البحرين في تكوين أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع، وسط جهود عالمية لمكافحة وباء كورونا.


وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا" فإن مهندسي حلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع قسم العلاج التنفسي وقسم الاجهزة الطبية واطباء العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي قاموا بتصميم أول جهاز تنفس صناعي، استجابة لأمر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.


وذكرت الوكالة أنه تم تصميم الجهاز لمساعدة الحالات القائمة بفيروس كورونا كوفيد 19، لكن ليس المرضى ذوي الحالات الحرجة.


وأوضحت أن المهمة تمت بعد زيارات ميدانية عديدة لمستشفى السلمانية من قبل موظفي الحلبة، حيث تم البدء بالعمل بدراسة عمل طريقة الجهاز، وتكثيف الجهود إلى أن يتم تصميم الجهاز بخبرات مهندسي الحلبة وبعد زيارات عديدة لمستشفى السلمانية.


وأضافت أنه تم تصميم نوعين من الجهاز الأول من تصميم المهندس الميكانيكي كامل الطعان، والجهاز الآخر صممه طارق التاجر، كما تم اختبار أجهزة التنفس في مستشفى السلمانية.


وأوضحت أنه تم تجهيز تصاميم الأجهزة في أقل من أسبوعين من العمل المتواصل وذلك بفضل تفاني المهندسين، مشيرة إلى أن العمل الآن جار لتجهيز 100 جهاز تنفس صناعي.
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