أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع في البحرين

نجح مجموعة من المهندسين في مملكة البحرين في تكوين أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع، وسط جهود عالمية لمكافحة وباء كورونا.









وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا" فإن مهندسي حلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع قسم العلاج التنفسي وقسم الاجهزة الطبية واطباء العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي قاموا بتصميم أول جهاز تنفس صناعي، استجابة لأمر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.









وذكرت الوكالة أنه تم تصميم الجهاز لمساعدة الحالات القائمة بفيروس كورونا كوفيد 19، لكن ليس المرضى ذوي الحالات الحرجة.









وأوضحت أن المهمة تمت بعد زيارات ميدانية عديدة لمستشفى السلمانية من قبل موظفي الحلبة، حيث تم البدء بالعمل بدراسة عمل طريقة الجهاز، وتكثيف الجهود إلى أن يتم تصميم الجهاز بخبرات مهندسي الحلبة وبعد زيارات عديدة لمستشفى السلمانية.









وأضافت أنه تم تصميم نوعين من الجهاز الأول من تصميم المهندس الميكانيكي كامل الطعان، والجهاز الآخر صممه طارق التاجر، كما تم اختبار أجهزة التنفس في مستشفى السلمانية.







