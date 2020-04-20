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أخبار العالم

أمريكا.. 1881 وفاة ونحو 26 ألف إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحيفة الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1881 شخصا من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات في الفترة ذاتها 25995 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وترتفع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتصل إلى 746,625 فيما بلغ عدد الوفيات 39083 حالة .

وبالتزامن مع أزمة كورونا التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، هوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 94%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلت مستوى 2.5 دولار للبرميل.
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