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مرأة

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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رشا عوني
لم يتخل الشعب المصري عن عاداته بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذيرات الأطباء بعدم تناوله خصوصا هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي . 


مرضى الضغط العالي هم أكثر المتضررين من تناول أكلة الفسيخ والرنجة .. لكن البعض يقرر تناوله حتى ولو بنسبة صغيرة باعتباره طقسا من طقوس شم النسيم المعتادة .


نصح موقع هيبقى لاين ببعض المشروبات السريعة والاطعمة التي تعمل على خفض الضغط العالي وهي : 


- الكركديه الساخن 
- عصير البنجر 
- عصير الرمان 
- الشيكولاتة الداكنة 
- حليب قليل الدسم 
- الفستق 
- زيت الزيتون 
- الموز
- الشوفان
- التوت و الفراولة . 
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