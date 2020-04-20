بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

لم يتخل الشعب المصري عن عاداته بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذيرات الأطباء بعدم تناوله خصوصا هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي .
مرضى الضغط العالي هم أكثر المتضررين من تناول أكلة الفسيخ والرنجة .. لكن البعض يقرر تناوله حتى ولو بنسبة صغيرة باعتباره طقسا من طقوس شم النسيم المعتادة .
نصح موقع هيبقى لاين ببعض المشروبات السريعة والاطعمة التي تعمل على خفض الضغط العالي وهي :
- الكركديه الساخن
- عصير البنجر
- عصير الرمان
- الشيكولاتة الداكنة
- حليب قليل الدسم
- الفستق
- زيت الزيتون
- الموز
- الشوفان
- التوت و الفراولة .