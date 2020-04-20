بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

لم يتخل الشعب المصري عن عاداته بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذيرات الأطباء بعدم تناوله خصوصا هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي .









مرضى الضغط العالي هم أكثر المتضررين من تناول أكلة الفسيخ والرنجة .. لكن البعض يقرر تناوله حتى ولو بنسبة صغيرة باعتباره طقسا من طقوس شم النسيم المعتادة .









نصح موقع هيبقى لاين ببعض المشروبات السريعة والاطعمة التي تعمل على خفض الضغط العالي وهي :









- الكركديه الساخن

- عصير البنجر

- عصير الرمان

- الشيكولاتة الداكنة

- حليب قليل الدسم

- الفستق

- زيت الزيتون

- الموز

- الشوفان