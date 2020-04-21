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بين الناس

مياه الصرف الصحى تحاصر شارع النورى بسوهاج

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن أيمن منصور عطا الله مقيم بمركز المنشأة، شارع النوري، بمحافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرر سكان شارع النورى بمركز المنشاة من انتشار مياه الصرف الصحى نتيجة انسداد مستمر ببالوعة الصرف المتواجدة بالشارع والتى تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة و تعطيل حركة المارة وتحول الشارع لبركة من المياه والطين.

 

نناشد المسؤولين بسرعة العمل على إزالة أسباب الشكوى. 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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