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برلمان

مشروع قانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 15 ألف جنيه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:17 م
الضريبة على الدخل
الضريبة على الدخل
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم مجددًا بـ مشروع قانون بشأن الضريبة على الدخل، لتكون في صالح محدودي الدخل بشكل أكبر.

وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي سيتقدم به يشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه.

ويشمل مشروع قانون الضريبة على الدخل، بحسب ما ذكر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 10  آلاف جنيه بدلا من 7  آلاف جنيه.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.

يأتى قرار رئيس المجلس ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.
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