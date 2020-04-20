أحمد موسى: أحد معارضى مقترح رفع الأذان في رمضان قبل رأس خيرت الشاطر.. شاهد

سخر الإعلامي أحمد موسى، من الذين يهاجمون مبادرة صوت المساجد، موضحا أن أحد مهاجمي المبادرة كان يدعم الإخوان الإرهابية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ لأحد مهاجميه: « أنت بوست رأس خيرت الشاطر وقولت عليه إنه أفضل واحد في مصر».





وتابع موسى« أنا بقترح يتم إذاعة الصلاة و القرآن من مسجد واحد مسجد من بلدي؛ عندنا مساجد كتير زي مسجد الفتاح العليم»؛ مشيرا إلى أنه في حال إذاعة الصلاة سوف تنقلها فضائية «صدى البلد».





وأوضح موسى، أن المتحدث باسم وزارة الأوقاف لم يرتكب خطأ في تصريحاته بالأمس وتحدث عن دراسة مقترح صوت المساجد في رمضان.





وأكد موسى، أن البعض يحاول إشغال النار في البلد، وهم من تحالفوا مع الإخوان الإرهابية .