AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أحد معارضى مقترح رفع الأذان في رمضان قبل رأس خيرت الشاطر.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:24 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي أحمد موسى، من الذين يهاجمون مبادرة صوت المساجد، موضحا أن أحد مهاجمي المبادرة كان يدعم الإخوان الإرهابية. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ لأحد مهاجميه: « أنت بوست رأس خيرت الشاطر وقولت عليه إنه أفضل واحد في مصر».

وتابع موسى« أنا بقترح يتم إذاعة الصلاة و القرآن من مسجد واحد مسجد من بلدي؛ عندنا مساجد كتير زي مسجد الفتاح العليم»؛ مشيرا إلى أنه في حال إذاعة الصلاة سوف تنقلها فضائية «صدى البلد». 

وأوضح موسى، أن المتحدث باسم وزارة الأوقاف لم يرتكب خطأ في تصريحاته بالأمس وتحدث عن دراسة مقترح صوت المساجد في رمضان.

وأكد موسى، أن البعض يحاول إشغال النار في البلد، وهم من تحالفوا مع الإخوان الإرهابية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الإرهابى هشام عشماوي عند الإخوان أهم من محمد مرسي وخيرت الشاطر

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مبادرة صوت المساجد

محدش يقدر يقولي متتكلمش.. أحمد موسى يقترح بث القرآن والصلاة على الهواء

أحمد موسى يقترح إقامة التراويح من مسجد واحد وبدون مصلين وينقلها التلفزيون خلال رمضان

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

أحمد موسى يكشف سر حزنه الشديد قبل الخروج على الهواء.. فيديو

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

ضبط مقهى وتجمعات بملعب رياضي بشبرا الخيمة خلال شم النسيم "صور"

ملابس غير مناسبة تظهر مفاتنها.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام.. صور

AdvertisementS

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة