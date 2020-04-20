نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمنيل شيحة

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبوالنمرس.









وتمكنت الحملة من ازالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









ووجه نائب المحافظ على المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.









جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة اى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.