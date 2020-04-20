للضرورة أحكام.. كيف احتفل أهالي منشية نيازي التي عزلها فيروس كورونا بأعياد الربيع

احتفل اليوم أهالي قرية منشية نيازي بمغاغة شمال المنيا، وهى إحدى القرى التي تم تطبيق قرار عزل صحي عليهم، بشم النسيم وأعياد الربيع داخل منازلهم وبلا تجمعات بين افراد الاسر وحرص العديد منهم علي أكل الأسماك والرنجه والفسيخ حتي يشعروا باعياد الربيع رغم الحجر المنزلي المفروض على القرية من قبل الاجهزة التنفيذية والصحية .





قال إبراهيم محمود من ابناء القرية اننا احتفلنا اليوم بشم النسيم داخل المنازل وبعيدا عن التجمعات بين افراد الاسر وأمام الشارع فقط في ظل الحجر المنزلي.





وأضاف هيثم مدبولي طالب جامعي ان اليوم لا يختلف كثيرا عن ايام الحظر والتي بدات منذ 8 ايام الا ان الجديد اليوم حرص الاهالي علي اكل الأسماك والرنجة والفسيخ لكي يشعروا باعياد الربيع وان يكون يوم مختلف حتي يتم فض الحظر.





ومن جانبه قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي بالقرية، حيث نظمت الإدارة الصحية بمغاغة قافلة طبية وندوة توعوية صحية وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم تنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.





ووجه ا للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة، بتكثيف المتابعة الصحية بالقرية ومتابعة مدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم وضع مجموعة من الأسر في القرية تحت الحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.



