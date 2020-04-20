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توك شو

عاوزين نحس برمضان.. أحمد حسن يتبنى مقترح فتح المساجد للأئمة فقط

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:48 م
أحمد حسن
أحمد حسن
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حمزة شعيب
اقترح أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إقامة صلاة التراويح بإمام فقط بهدف الشعور بروحانيات شهر رمضان الكريم، متسائلًا «هل أصوات المساجد ستسبب في تجمعات أو تكدس؟».


وقال أحمد حسن، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، "الجميع متفهم الأزمة الحالية، وأهمية مواجهة فيروس كورونا، لكن عايزين نحس برمضان عبر صوت إذاعة القرآن الكريم من المساجد». 


وأضاف أحمد حسن متعجبًا «فين التزمت والتشدد! إحنا بنقول عايزين نسمع تواشيح قبل الفجر ونحس بأجواء رمضان، وفي الوقت ذاته نعلم مسئولياتنا جميعًا».


وتابع أحمد حسن "اقتراح إقامة الصلاة من دون إمام هي فكرة معقولة، وليست لها أضرار، ومش فاهم ليه فيه ناس معترضة على الفكرة من الأساس".

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