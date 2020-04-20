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رياضة

المصرى شريف عثمان يتصدر التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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نور عادل
احتل البطل المصري شريف عثمان، صدارة التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبي في جميع أوزان اللعبة.

وتصدر شريف عثمان، التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للبورليفتنج، وهو تصنيف مستحدث لأول مرة يصنف اللاعبين بناء على الأرقام والبطولات التي حصلوا عليها طوال الموسم.

وجاء شريف عثمان في المركز الأول متفوقًا على جميع اللاعبين في كل الأوزان من دول مختلفة.

ويلعب عثمان في منافسات وزن تحت 59 كيلو جرامًا، كما أنه يتمتع بسجل حافل بالميداليات البارالمبية والعالمية.

وأبدى شريف عثمان، سعادته بهذا التصنيف، وأكد أن هذه مجرد بداية لما هو قادم.

وشدد في تصريحاته اليوم، على أنه يسعى بقوة من أجل الظفر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو للمرة الرابعة على التوالي.
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