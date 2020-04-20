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ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: غادة الشريف.. فراشة الصحافة التي حلقت عاليا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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رحلت غادة الشريف الصحفية الشابة اللامعة الخلوقة، ماتت فجأة بعد أيام من إجراء عملية جراحية، فأخرسني الحزن وألجمتني الصدمة، وانعقد لساني، فحكمة توقيت موت أحدهم لن تدركها عقولنا ما حيينا، لكن الإيمان بالله يجعلنا نتقبلها موقنين بأنها اللحظة الأكثر خيرا لهم، وإن كانت الأشد ألمًا لنا ومرارة، أيام مضت ولم أجد بعد الدموع، والدعاء لها بالرحمة ما أرثيها به سوى كلمات لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها:

جماجم تحت الأرض عطرها شذى  جنَاهنَّ مسك فوقها وعبير ...... بهن يباهي بطن (حواء) واحتوى  عليهن بطن الأرض وهو فخور....
 

نعم كانت غادة مسكا، وسيظل عبير إنسانيتها ونبلها بيننا،  فترة قليلة ترافقنا فيها أثناء تدريبنا في إحدى الجرائد قبل أن تنتقل يسبقها طموحها للإقامة واتمام  الدراسة، ومن ثم العمل في القاهرة، كانت رائعة الخلق هادئة الطبع، أفكارها مرتبة،  عقلها  ناضج، بعيدة كل البعد عن ثرثرة الفتيات، خطواتها تواكب أحلامها، وكلاهما واقعي،  ورغم صعوبة الطريق، وبعزيمة كنت أستغربها على فتاة في مقتبل العمر، مضت غادة الشريف في طريق العمل الصحفي  يدفعها عشقها لمهنة الصحافة، التحقت بجريدة الشروق، ثم استقرت في بيتها الذي  بنت فيه نفسها حتى أصبحت ركنا من أركانه " المصري اليوم " .


اجتهدت وثابرت، سبقت بعزمها واجتهادها الكثيرين من أبناء جيلها،  وبمهنية المحترفين، وإنسانية من عاش المعاناة  ويستشعر ألمها، أثارت غادة قضايا وطرقت أبواب ربما لم يطرقها أحد قبلها، لم يحالفها التوفيق يوما في اختيار موضوعاتها، وصاغت قصصا إنسانية فريدة،  فلم يخطئ المجد والشهرة طريقهما إليها، فحصدت  جائزة مصطفى وعلى أمين،  جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، جائزة التميز الصحفي، جائزة  محمد حسنين هيكل، جائزة النادي الإعلامي للتميز الصحفي، حتى لُقبت بـ " صائدة الجوائز " واضعة اسمها بجانب  كبار، ومخضرمي الصحافة، لم تبرع غادة في العمل والمهنية فحسب بل طوقت بأخلاقها ونبلها قلوب من عرفوها.


الآن وقد  جف قلمها، وسكنت جوارحها، واستقرت روحها في جوار ربها،  الذي  هو بعفوه ورحمته أبقى لها، تظل غادة بين زملائها وجميع من عرفها نموذجا ومثلا  يحتذى به  في المهنية الصادقة، والإنسانية الراقية، كما أنها ستبقى بيننا حديث لن ينقطع  بصورتها المشرقة، بطلتها البهية، بابتسامتها النضرة، بنظرتها البريئة، بعينيها المتحفزتين، بعقلها الطامح، بسعيها لمشاركة الناس همومهم، وأحلامهم، وبفكرها الباحث عن المهمشين والمظلومين، بعزيمتها التي لم تنقطع يوما لتحقيق المزيد من النجاح، بكل هذه الأشياء لن تفارقنا غادة الشريف أبدا، كما لم تفاقنا روحها الطاهرة التي جعلتنا نصدق أن الفراشات أيضا تستطعن التحليق عاليًا.
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