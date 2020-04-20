يارب الأزمة تعدي.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها في شم النسيم عبر صدى البلد

اختصت النجمة السورية نسرين طافش، موقع «صدى البلد» بمقطع فيديو وجهته لجمهورها ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهنئة إياهم بمناسبة عيد شم النسيم.
وتمنت نسرين طافش، دوام الصحة والعافية والسعادة للجميع، وأن تمر هذه الأزمة المسيطرة على العالم، بأن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، كان مشاركتها مع الفنان أحمد صلاح حسنى، في مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.
مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته تامر شلتوت ،إسلام جمال، وميريهان حسين، ونسرين طافش.
وشاركت نسرين طافش أيضًا، في فيلم" نادي الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.