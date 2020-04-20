يارب الأزمة تعدي.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها في شم النسيم عبر صدى البلد





يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، كان مشاركتها مع الفنان أحمد صلاح حسنى، في مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.





مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته تامر شلتوت ،إسلام جمال، وميريهان حسين، ونسرين طافش.





وشاركت نسرين طافش أيضًا، في فيلم" نادي الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



