تحذيرات عاجلة من الزراعة للمواطنين عند مواجهة الخفافيش

قال الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن مكافحة الخفافيش في القليوبية كانت لابد أن تكون أكثر دقة في هذا الوكر .
وناشد "رزق" في تصريحات ل " صدى البلد" جميع المواطنين بعدم التعامل المباشر مع الخفافيش وعند رصد أى خفاش في أى منطقة يجب إبلاغ الجمعيات الزراعية أو المجلس المحلي للمدينة .
وأشاد " أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة" بدور وزارة الزراعة في مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة حتى أن مركز البحوث قام بدراسات علي الخفافيش علي الرغم من قلتها في مصر .
وأضاف أن الخفافيش يعد مخزن للفيروسات والأمراض نظرا لقوة جهازه المناعى ، ولكن هناك أنواع منه مفيدة لأنه يتغذى علي الحشرات وفي نفس الوقت يساعد في تلقيح النباتات .
وأكد أنه لابد من التعامل مع الخفافيش بشكل أكاديمي خاصة في ظل القلق السائد بسبب فيروس كورونا ، مطالبا بضرورة الخروج ببرنامج وطني لحصر الأماكن التى ظهر فيها الخفافيش لمكافحتها والحصول علي عينات منها وتحليلها للخروج بأبحاث عالمية .