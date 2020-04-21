تحذيرات عاجلة من الزراعة للمواطنين عند مواجهة الخفافيش

قال الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن مكافحة الخفافيش في القليوبية كانت لابد أن تكون أكثر دقة في هذا الوكر .





وناشد "رزق" في تصريحات ل " صدى البلد" جميع المواطنين بعدم التعامل المباشر مع الخفافيش وعند رصد أى خفاش في أى منطقة يجب إبلاغ الجمعيات الزراعية أو المجلس المحلي للمدينة .





وأشاد " أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة" بدور وزارة الزراعة في مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة حتى أن مركز البحوث قام بدراسات علي الخفافيش علي الرغم من قلتها في مصر .





وأضاف أن الخفافيش يعد مخزن للفيروسات والأمراض نظرا لقوة جهازه المناعى ، ولكن هناك أنواع منه مفيدة لأنه يتغذى علي الحشرات وفي نفس الوقت يساعد في تلقيح النباتات .



