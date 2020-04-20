عبر محادثة أون لاين: طلاب طب حلوان يناقشون قضية العنف ضد الأطفال

مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات وتعليق الأنشطة الطلابية منعا للتجمعات، لم تتوقف جامعة حلوان عن اكتشاف المواهب الطلابية أو التواصل مع طلابها..









وقدمت كلية الطب جامعة حلوان العديد من المبادرات والمسابقات بنظام الأون لاين، لتحفيز الطلاب والتواصل معهم واكتشاف مواهبهم.









وتتابع الكلية فعاليات مبادرة #نادى_الحوار التى أطلقها اتحاد الطلاب، حيث يقو م بعمل محادثة أون لاين عن طريق خاصية الفيديو كول بأحد البرامج، لمناقشة بعض الموضوعات العلمية والثقافية، لتنمية الوعى الثقافى للطلاب ونشر ثقافة التعلم من الآخر ولإثبات أنه يمكن للطلاب التواصل عن بعد فى جميع المجالات.











