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تعليم

عبر محادثة أون لاين: طلاب طب حلوان يناقشون قضية العنف ضد الأطفال

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:05 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات وتعليق الأنشطة الطلابية منعا للتجمعات، لم تتوقف جامعة حلوان عن اكتشاف المواهب الطلابية أو التواصل مع طلابها..


وقدمت  كلية الطب جامعة حلوان العديد من المبادرات والمسابقات بنظام الأون لاين، لتحفيز الطلاب والتواصل معهم واكتشاف مواهبهم. 


وتتابع الكلية فعاليات  مبادرة #نادى_الحوار التى أطلقها اتحاد الطلاب، حيث يقو م بعمل محادثة أون لاين عن طريق خاصية الفيديو كول بأحد البرامج، لمناقشة بعض الموضوعات العلمية والثقافية، لتنمية الوعى الثقافى للطلاب ونشر ثقافة التعلم من الآخر ولإثبات أنه يمكن للطلاب التواصل عن بعد فى جميع المجالات.



وقد ناقش الطلاب هذا الاسبوع قضيتى العنف ضد الاطفال وضرورة توعية الدولة بطرق التربية السليمة و المشاكل الاسرية و ضرورة ترابط افراد الاسرة . 
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