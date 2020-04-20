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منوعات

كويكب فضائي ضخم يقترب من الأرض الليلة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

يتتبع مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض كويكبا كبيرًا سيقترب من الأرض الليلة.


وأفادت صحيفة ديلي ستار، أن الكويكب يبلغ قطر صخرة الفضاء ما بين 26 و 59 مترا ، أكبر من برج بيزا.


ومن المتوقع أن يحلق الكويكب فوق الأرض بسرعة 17.42 كيلومترًا في الثانية ، وفقًا لتقديرات وكالة ناسا ، حوالي الساعة 10.57 مساءً يوم الاثنين 20 أبريل بسرعة تقارب 40.000 ميل في الساعة.


من المرجح أن يتقاطع الجسم مع مدار كوكبنا عند مسار طبيعي يبلغ 0.02076 وحدة فلكية من الأرض.


تم اكتشاف الكويكب، الذي أطلق عليه اسم GA3 2020 ، لأول مرة في 15 أبريل وتم تصنيفه على أنه كويكب أبولو - تلك التي تتقاطع مع مسار الأرض.



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