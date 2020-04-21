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أخبار البلد

الزراعة تشهد توقيع بروتوكول إنتاج لقاحات أنفلونزا الطيور.. اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يشهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم بروتوكول التعاون بين مركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الطبية(فاكسيرا) بحضور محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة.  

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن البرتوكول يهدف إلى إنتاج اللقاحات البيطرية لإنفلونزا الطيور.


وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الزراعي المصرى، بشأن توفير الدعم الفنى والمالى لمربى الدواجن ومراكز تجميع الألبان.

ووقع على البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و علاء فاروق زكى رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وبحضور الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

من جهته قال وزير الزراعة إن بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة عنابر الدواجن لدى صغار المربين وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق الذى يعمل على تقليل مصروفات التشغيل وزيادة معدلات أداء الطيور وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة مع زيادة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى من صناعة الدواجن بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة صحية، لافتا إلى أنه أيضا سيتم العمل من خلاله على رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%.
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