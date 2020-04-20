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أخبار العالم

انهيار دراماتيكي .. برميل النفط الأمريكي يهوى إلى سالب 37 دولارا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:54 م
انهيار حاد في اسعار
انهيار حاد في اسعار النفط الأمريكي
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قسم الخارجي
شهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%.

وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولار.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولين في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلة مستوى 2.5 دولار للبرميل.

في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق.
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