نشرة المرأة والصحة.. 5 عادات لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة.. هل تقضي الأشعة البنفسجية على فيروس كورونا؟.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :



الصحة :



مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة لمرضى الحساسية





مرضى الحساسية من أبرز الأشخاص الذين يتضررون من تناول وجبة الفسيخ والرنجة في شم النسيم، لذلك يجب توخي الحذر بتناول كمية قليلة من الطعام في عيد شم النسيم .









وقال محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، إن مرضى الحساسية يجب عليهم تناول مشروبات طبيعية بعد تناول وجبة الفسيخ مباشرة لسلامة صحتهم.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه بالنسبة إلى عشاق تناول الفسيخ والرنجة ، فلا يمكن إقناعهم بتناول أطعمة بديلة، ولكن يمكن باتباع بعض العادات الأخرى أن نتجنب أضرار تناول الفسيخ والرنجة التي تسببها المأكولات المالحة.

ونصحت "أبو الحجاج"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية أو أعراض الأمراض المزمنة المصابين بها، ويريدون تناول الفسيخ والرنجة، فعليهم اتخاذ بعض الاحتياطات عند تناول هذه المأكولات ، وكسر الملوحة الخاصة بها، عبر اتباع بعض العادات، وهي:





1- تناول البصل الأخضر كمضاد حيوي طبيعي للتحسين من الوظائف الحيوية للجسم.

2-تناول الفلفل الألوان بجانب الرنجة والفسيخ.

3- شرب الماء بكثرة بعد تناول الفسيخ

4- مشروب الديتوكس وذلك عبر وضع الماء مع شرائح الليمون والقرنفل، والنعناع، وذلك لغسل الأملاح بالجسم وتجنب تراكمها.

5- تجنب شرب الشاي الأحمر بعد تناول الرنجة والفسيخ مباشرة، وتأجيلها لمدة ساعتين على الأقل.



هل تقضي الأشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا



وتستخدم أشعة الشمس فوق البنفسجية تستخدم في مصابيح التعقيم التى تستخدمها المستشفيات في تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية، حيث ان لها قدرة في قتل الميكروبات هو ما جعل البعض يفكر في أنها قادرة على علاج فيروس كورونا .

وحسمت منظمة الصحة العالمية هذا الأمر قائلة " ينبغي عدم استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد، لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.

وذكر موقع بي بي سي أن الأشعة البنفسجية (ج) هى النوع من الأشعة ذو موجات أقصر وأنشط واستخدمها العلماء في قتل الميكروبات و تعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب والمصانع ومياه الشرب ، لكن لا يمكن استخدامها على الجلد البشري.



المرأة :



بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد



تصدرت الفنانة درة التونسية مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إثارتها حالة من الجدل بسبب خروج بعض الأقاويل حول ارتباطها بمصمم الديكور هانى سعد، إلا أنه لم يخرج أى منهما تأكيدا أو نفيا للأخبار التى تم تداولها.



