القمامة تحاصر شاطئ النخيل بـ 6 أكتوبر فى الإسكندرية

شكا المواطن ايهاب محمد معوض حسان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة ، بشاطئ النخيل 6 اكتوبر العجمى التابعة الى محافظة الاسكندرية ، وأضاف أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الأمراض والحشرات .

وقال فى رسالته :نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء ونرجو من حى برفعها القمامة ، مناشد المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة .

للتواصل مع الشاكى 01277119848

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360