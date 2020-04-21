AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

القمامة تحاصر شاطئ النخيل بـ 6 أكتوبر فى الإسكندرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن ايهاب محمد معوض حسان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة ، بشاطئ النخيل 6 اكتوبر العجمى التابعة الى محافظة الاسكندرية ، وأضاف أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الأمراض والحشرات .

وقال فى رسالته :نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء  ونرجو من حى برفعها  القمامة ، مناشد المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة .

 

للتواصل مع الشاكى 01277119848

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قارئ يشكو من انتشار أكوام القمامة بشارع سعيد ذو الفقار بالمنيل.. صور

سكان شارع أبوبكر الصديق ببلبيس يشكون من انتشار القمامة

القمامة تتراكم بشوارع مدينة «6 أكتوبر» بالإسكندرية والأهالي يستغيثون

القمامة فى الهانوفيل خطر يهدد صحة أهالى العجمى بالإسكندرية

سكان شارع شيديا بكامب شيزار فى الإسكندرية يستغيثون من تجمع أكوام القمامة

أهالي النخيل بالإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

الأعلى قراءة.. صور مسربة لمذيعة الجزيرة أثناء شرب الخمور والحشيش.. وتعليق درة على ارتباطها برجل أعمال

خطاب عاجل من وزير التعليم للمحافظين بشأن تقييمات طلاب الإعدادية.. اقرأ التفاصيل الآن

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها

طقوس غريبة.. هذه القبيلة تخلع 4 أسنان للطفل فى مرحلة المراهقة.. شاهد

تواجد أمني مكثف بقرية بلمشط بالمنوفية استعدادا لوضعها تحت الحجر.. صور

AdvertisementS

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

%12.. البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد ميلادها الـ 94.. لقطات أرشيفية نادرة لملكة بريطانيا.. ويليام وكيت من أوائل المهنئين

أحلى من المطاعم .. 8 أسرار لتحضير الأرز باللبن في المنزل

مع حلول شهر رمضان .. طريقة تحضير الدوم في المنزل