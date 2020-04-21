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بين الناس

السيارة مباعة.. محمد يناشد إعادة تشغيل بطاقة التموين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد محمد عبد الشافي عبد الغني والمقيم في قرية بني شبل بالزقازيق محافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة السلع التموينية والتى تحمل رقم بطاقة 28207011300153 بدعوى امتلاك سيارة، وأشار القارئ إلى أنه كان يمتلك سيارة موديل 2015 وتم بيعها نظرا لظروف عائلية فى شهر ابريل العام الماضى

وقال فى رسالته : لدى 3 أبناء وزوجة، تقدمت تظلم فى مكتب التموين بالزقازيق محافظة الشرقية ولم تعود البطاقة حتى الآن .
 
وناشد المسئولين التدخل للرد على كال التظلمات التى وردت إليهم من المواطنين، ويمكن التواصل مع الشاكى 01068308508

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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