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رجائي: زيارة المواطنين لحديقة الحيوان ترفع كفاءة الجهاز المناعي للحيوانات .. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:35 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن الحيوانات تحب أن يتواجد الزائرون بأعداد كبيرة حولها.


وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور ان هناك برنامجا للحيوانات يعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي لديها.


وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان ان أبرز الحيوانات التي كان لها زيارات كبيرة خلال الأعوام الماضية القردة والشمبانزى لأن لها القدرة على التفكير.


وأشار رجائي الى ان هناك ايضا الزرافة والتي كان لها ألفة بينها وبين الزائرين.


وقال رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إن وزير الزراعة أعطى توجيهاته وتم عمل فيلم تسجيلى عن اهم الحيوانات وقدم الاماكن الاثرية والحديقة كانت حاضرة بكل بيت مصري.
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