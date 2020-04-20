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لميس الحديدي: المحافظات شكلها يفرح وشم النسيم هذا العام كئيب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:36 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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هاني حسين
علقت الإعلامية لميس الحديدي على التزام المواطنين في كافة المحافظات بإجراءات الدولة الاحترازية في يوم شم النسيم.

وأضافت لميس الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث "، :"   محافظات الجمهورية كان شكلها يفرح، وأنا عارفة أن شم النسيم  هذا العام كئيب لأنه ليس يوم شم النسيم الذي اعتدنا عليه".

وتابعت لميس الحديدي:"  كورنيش الإسكندرية كان  خاليا من المواطنين على الإطلاق وتحية إلى أهالي محافظة الإسكندرية على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأكملت لميس الحديدي:" كل محافظات الجمهورية كانت ملتزمة بقرارات الدولة الخاصة بيوم شم النسيم وكان هناك غرفة عمليات مركزية  لمتابعة تنفيذ إجراءات الدولة في يوم شم النسيم ومتابعة إغلاق الشواطئ  والمتنزهات والشواطئ".

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