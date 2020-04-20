لميس الحديدي: المحافظات شكلها يفرح وشم النسيم هذا العام كئيب

علقت الإعلامية لميس الحديدي على التزام المواطنين في كافة المحافظات بإجراءات الدولة الاحترازية في يوم شم النسيم





وأضافت لميس الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث "، :" محافظات الجمهورية كان شكلها يفرح، وأنا عارفة أن شم النسيم هذا العام كئيب لأنه ليس يوم شم النسيم الذي اعتدنا عليه".





وتابعت لميس الحديدي:" كورنيش الإسكندرية كان خاليا من المواطنين على الإطلاق وتحية إلى أهالي محافظة الإسكندرية على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأكملت لميس الحديدي:" كل محافظات الجمهورية كانت ملتزمة بقرارات الدولة الخاصة بيوم شم النسيم وكان هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ إجراءات الدولة في يوم شم النسيم ومتابعة إغلاق الشواطئ والمتنزهات والشواطئ".



