سكان شارع الشيخ المنصور بعزبة النخل يشكون انتشار الكلاب الضالة

شكا المواطن سامى يسر زكرى ،والمقيم فى عزبة النخل التابع لحى المطرية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى شارع الشيخ منصور بعزبة النخل .





ويقول فى رسالته : أن هذه الكلاب شرسه تهاجم المارة وهو ما يثير الرعب والذعر ، مناشد المسئولين ضرورة التحرك للتخلص ، من هذه الكلاب التى تمثل خطر على حياة المارة خاصة من سكان المنطقة .

للتواصل مع الشاكى 01002110095





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



