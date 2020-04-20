حازم إمام يكشف خطة الزمالك لمواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري

كشف الإعلامي حازم إمام، نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق، عن خطة الفريق أثناء الفترة القادمة؛ من أجل ضم عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم الفريق.





وأكد حازم إمام، عبر تصريحات إذاعية، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك يسعى لـ تصعيد عدد من ناشئي الفريق للفريق الأول؛ من أجل تدعيم الفريق.





وأضاف حازم امام أن مجلس إدارة النادي وافق على الخطة في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه؛ على الرغم من ضعف إمكانياتهم.





وتابع حازم إمام، أن مجلس الإدارة صرح بأن الكثير من اللاعبين ترتفع أسعارهم من تألقهم في مباراة واحدة أمام فريق كبير.



