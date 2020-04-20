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أخبار العالم

بعد انهيار النفط.. مؤشر داو جونز الأمريكي يهبط بأكثر من 600 نقطة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن مؤشر داو جونز الأمريكي ، وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك، عمق من خسائره وهبط بأكثر من 600 نقطة وذلك بالتزامن مع الانهيار التاريخي للنفط الأمريكي.

حيث انهارت عقوم خام تكساس الأمريكي استحقاق مايو إلى سالب 37 دولارا للبرميل للمرة الأولى في التاريخ.

وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولار

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولين في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذلك انخفاضًا بنسبة 306 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة عند 18.27 دولارًا. عند أدنى سعر ليوم الاثنين سالب 40.32 دولار، كان الانخفاض بقدر سالب 320.7 في المائة.

وذكرت وكالة رويترز أن البائعين للمرة الأولى اضطروا إلى الدفع إلى المشترين لشراء العقود الآجلة للنفط.
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