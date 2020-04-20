رامي صبري يطرح حاول تنساني بتوزيع جديد.. التفاصيل

ظهر المطرب رامي صبري في بث مباشر من خلال حسابه الشخصي عبر تطبيق "اتستجرام"، وقدم للجمهور أغنية "حاول تنساني" بتوزيع جديد، من الاستديو الخاص بمنزله.





ومن جهة أخرى شارك المطرب رامي صبري، مقطع فيديو طريف له مع زوجته على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر رامي صبري وخلفه زوجته وهما يقومان ببعض الحركات والايماءات الطريفة بوجههم التي تعبر عن الفراغ الذي يعيشونه بسبب استمرار فترة الحجر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعلق رامي صبري ساخرا على الفيديو: "ادي قعدت البيت هنتجنن والله".



