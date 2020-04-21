توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 21/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21 نيسان- أبريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى .





برج الحمل :





مهنيًا: يكون تفكيرك منطقيًا وإيجابيًا على الصعيد المهني وتواجه بعض الصعوبات بثقة عالية بالنفس وتنصر بالنهاية

عاطفيًا: لا تدع الحبيب يستغلّ عاطفتك للحصول على مراده وكن أكثر حزمًا معه فكلما تنازلت كلما نقص قدرك فكن حذر

صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة





برج الثور:

مهنيًا: تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية تساعدك على الاستمرار فى كل المشاريع المخطط لها

عاطفيًا: يغيب عنك الحبيب بسبب انشغاله بالعمل، لا تقلق فأنت دائمًا في باله ويدعوك الفلك إلى التقليل من الغيرة

صحيًا: الحساسية التي تصيبك سنويًا في مثل هذه الأيام تكون قوية بسبب ضعف مناعتك





برج الجوزاء:

مهنيًا: كُن حذرًا جدًا ولا تتورّط في إشكالات ومشاكل قد يستفزّها بعضهم، إفتح أذنيك وعينيك لبعض المناورات المقصودة وحاول أن تتجنّبها

عاطفيًا: النقاش الهادئ والبنّاء هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هانئة، وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع

صحيًا: وضعك الصحي اكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها شرط توافر الظروف المريحة





برج السرطان:

مهنيًا: تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء فى العمل

عاطفيًا: إذا كنت أعزب في الفلك ينصحك بالابتعاد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصًا اليوم

صحيًا: أنت قلق بعض الشيء على الوضع الصحي لأحد أفراد العائلة، وتعيش في بحر من الهواجس









برج الاسد:

مهنيًا: لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك وقدرتك على النجاح فى المهام الموكلة اليك

عاطفيًا: أفصح عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة فلا تتأخر اكثر يا عزيزي

صحيًا: طبّق النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي









برج العذراء:

مهنيًا: اذا كنت عاطل فهناك فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك و طموحاتك ومشاريعك وتصل الى ما تريد

عاطفيًا: لا تيأس من أنّ الطرف الآخر يتحفّظ في مشاعره لأنّه سيعبّر لك عن حبّه قريبًا ويفاجئك بحقيقة مشاعره تجاهك

صحيًا: استند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك





:برج الميزان

مهنيًا: لا تجعل نفسك أضحوكة للآخرين فى الوسط المهني وذلك بسبب تعاهدك على القيام بما لا تقدر عليه فحاول عدم التباهي بما لا تستطيع

عاطفًا: تملك فائضًا من المشاعر الجيّاشة، تشاركها مع الحبيب لأنه يبادلك المشاعر نفسها

صحيًا: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلًا، واستشر طبيبك اليوم قبل الغد





برج العقرب:

مهنيًا: يحاول أحد الزملاء فى العمل وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيدًا ولا تتسرّع في ردة الفعل بل ركز لترد له الصاع صاعيين

عاطفيًا: تشعر بعدم الرضى عن شخص قريب منك وتعرفه منذ مدة طويلة كنت توسمت فيه مشروع زواج

صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية





برج القوس:

مهنيًا: ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء على صعيد العمل وبالمسؤولين ايضا لأنك تحتاج إلى مساندتهم

عاطفيًا: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة بينكما فخير طريقة للتوافق هي الحوار الهادئ

صحيًا: لا تقلق ولا تخف على صحتك إذا كانت تمارس الرياضة التي تعود عليها بالنفع





برج الجدي

مهنيًا: قد تستاء من شخص يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه اليك بكلام لا يرضيك فى العمل حاول ضبط اعصابك وتجنب اي شيء من الممكن ان يتسبب لك بمشاكل

عاطفيًا: يؤدي أحد الوالدين أو المقرّبين الأكبر منك سنًّا دورًا إيجابيًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك

صحيًا: حافظ على وضعك الصحي بالوتيرة الحالية عينها، فهذا افضل لك





برج الدلو:

مهنيًا: إنهِ مهامك بنفسك لأنك الوحيد القادر على إنجازها بالشكل المطلوب وبالدقة المتناهية ولا تتكل على اي شخص ليساعدك فى العمل

عاطفيًا: يحاول الحبيب أن يمارس المزيد من الضغوط عليك، ما يربكك ويشتت أفكارك ويفاجئك

صحيًا: الدواء المفيد للتخلص من السمنة الزائدة هو المشي اليومي أو الالتحاق بأحد الأندية الرياضية





برج الحوت:

مهنيًا: لا تدع المشاكل التي تواجهها في العمل تؤثر سلبًا في نفسيتك وفي طريقة أدائك بل حاول تحسين طريقتك لحل المشاكل وتطوير مهاراتك

عاطفيًا: اذا كنت عازب فكن هادئًا في عواطفك لأن الحبّ العاصف والسريع قد يكون على موعد معك