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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 21/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21 نيسان-أبريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى .

برج الحمل :

مهنيًا: يكون تفكيرك منطقيًا وإيجابيًا على الصعيد المهني وتواجه بعض الصعوبات بثقة عالية بالنفس وتنصر بالنهاية
عاطفيًا: لا تدع الحبيب يستغلّ عاطفتك للحصول على مراده وكن أكثر حزمًا معه فكلما تنازلت كلما نقص قدرك فكن حذر
صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة

برج الثور:
مهنيًا: تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية تساعدك على الاستمرار فى كل المشاريع المخطط لها 
عاطفيًا: يغيب عنك الحبيب بسبب انشغاله بالعمل، لا تقلق فأنت دائمًا في باله ويدعوك الفلك إلى التقليل من الغيرة 
صحيًا: الحساسية التي تصيبك سنويًا في مثل هذه الأيام تكون قوية بسبب ضعف مناعتك

برج الجوزاء:
مهنيًا:   كُن حذرًا جدًا ولا تتورّط في إشكالات ومشاكل قد يستفزّها بعضهم، إفتح أذنيك وعينيك لبعض المناورات المقصودة وحاول أن تتجنّبها 
عاطفيًا: النقاش الهادئ والبنّاء هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هانئة، وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع
صحيًا: وضعك الصحي اكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها شرط توافر الظروف المريحة

برج السرطان:
مهنيًا: تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء فى العمل 
عاطفيًا: إذا كنت أعزب في الفلك ينصحك بالابتعاد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصًا اليوم
صحيًا: أنت قلق بعض الشيء على الوضع الصحي لأحد أفراد العائلة، وتعيش في بحر من الهواجس


برج الاسد:
 مهنيًا: لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك وقدرتك على النجاح فى المهام الموكلة اليك 
عاطفيًا: أفصح عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة فلا تتأخر اكثر يا عزيزي
صحيًا: طبّق النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي

 

برج العذراء:
 مهنيًا: اذا كنت عاطل فهناك فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك و طموحاتك ومشاريعك وتصل الى ما تريد 
عاطفيًا: لا تيأس من أنّ الطرف الآخر يتحفّظ في مشاعره لأنّه سيعبّر لك عن حبّه قريبًا ويفاجئك بحقيقة مشاعره تجاهك
صحيًا: استند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك

:برج الميزان
مهنيًا: لا تجعل نفسك أضحوكة للآخرين فى الوسط المهني وذلك بسبب  تعاهدك على القيام بما لا تقدر عليه فحاول عدم التباهي بما لا تستطيع 
عاطفًا: تملك فائضًا من المشاعر الجيّاشة، تشاركها مع الحبيب لأنه يبادلك المشاعر نفسها
صحيًا: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلًا، واستشر طبيبك اليوم قبل الغد

برج العقرب:
مهنيًا: يحاول أحد الزملاء فى العمل وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيدًا ولا تتسرّع في ردة الفعل بل ركز لترد له الصاع صاعيين 
عاطفيًا: تشعر بعدم الرضى عن شخص قريب منك وتعرفه منذ مدة طويلة كنت توسمت فيه مشروع زواج
صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية

برج القوس:                          
مهنيًا: ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء على صعيد العمل وبالمسؤولين ايضا لأنك تحتاج إلى مساندتهم 
عاطفيًا: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة بينكما فخير طريقة للتوافق هي الحوار الهادئ
صحيًا: لا تقلق ولا تخف على صحتك إذا كانت تمارس الرياضة التي تعود عليها بالنفع

برج الجدي
 مهنيًا: قد تستاء من شخص يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه اليك بكلام لا يرضيك فى العمل حاول ضبط اعصابك وتجنب اي شيء من الممكن ان يتسبب لك بمشاكل 
عاطفيًا: يؤدي أحد الوالدين أو المقرّبين الأكبر منك سنًّا دورًا إيجابيًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك
صحيًا: حافظ على وضعك الصحي بالوتيرة الحالية عينها، فهذا افضل لك

برج الدلو:
مهنيًا: إنهِ مهامك بنفسك لأنك الوحيد القادر على إنجازها بالشكل المطلوب وبالدقة المتناهية ولا تتكل على اي شخص ليساعدك فى العمل 
عاطفيًا: يحاول الحبيب أن يمارس المزيد من الضغوط عليك، ما يربكك ويشتت أفكارك ويفاجئك
صحيًا: الدواء المفيد للتخلص من السمنة الزائدة هو المشي اليومي أو الالتحاق بأحد الأندية الرياضية

برج الحوت:
مهنيًا: لا تدع المشاكل التي تواجهها في العمل تؤثر سلبًا في نفسيتك وفي طريقة أدائك بل حاول تحسين  طريقتك لحل المشاكل وتطوير مهاراتك  
عاطفيًا: اذا كنت عازب فكن هادئًا في عواطفك لأن الحبّ العاصف والسريع قد يكون على موعد معك
صحيًا: جاهد وثابر في سبيل تحقيق ما خططت له صحيًا، ولا تدع أي شيء يقف في طريقك
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