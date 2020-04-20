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توك شو

سبب الانخفاض التاريخي في أسعار البترول

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن أسعار البترول العالمية تشهد تذبذبا، موضحا أنه كان هناك إجماع على خفض الإنتاج العالمي من النفط خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 ملايين برميل، وهناك 3 دول فقط رفضت هذا القرار وهي  المكسيك وإيران وليبيا.


وتابع  القليوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن حجم استهلاك البترول انخفض إلى 72 مليون برميل بدلا من 103 ملايين برميل بسبب فيروس كورونا.


وأوضح أن السعودية وافقت على خفض إنتاج البترول 2,5 مليون برميل والأمر ذاته بالنسبة لروسيا ، فضلا عن أن العراق وافق لأول مرة على خفض الإنتاج مليون برميل. 


وأشار إلى تراجع سعر خام غرب تكساس الذي يعد الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى حوالي 1.24 دولار للبرميل للمرة الأولى في التاريخ،لافتا الى أن روسيا قررت خفض الإنتاج 20% بالاتفاق مع الدول الكبرى.


ونوه إلى أن الولايات المتحدة لديها نوعان من تخزين البترول عبر الصخور أو مواسير ضخمة من الحديد، مشيرا إلى أن استثمارات الولايات المتحدة في البترول تمثل 31% من حجم الاقتصاد الأمريكي.


ولفت خبير الطاقة إلى أن الطلب على البترول انخفض بنحو 20 مليون برميل يوميا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تحديا كبيرا بعد تراجع أسعار النفط .
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