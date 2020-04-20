علي جمعة يفسر مقولة "حسين منى وأنا من حسين".. فيديو

فسر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، مقولة "حسين منى وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا".





وقال علي جمعة، في لقاء تليفزيوني، إن النبي يحذر من خلال هذه المقولة أن يتعرض أحد لسيدنا الحسين كما فعل الخوارج من الإعتداء على ضريح سيدنا الحسين، منوها أن النبي يقصد أنه وسيدنا الحسين شئ واحد.





وأشار إلى أن سيدنا الحسين هو سيد شباب أهل الجنة وياويل من قام بقتل سيدنا الحسين أو وصفه بما ليس فيه وقالوا إن سيدنا الحسين خرج عن السلطة الشرعية وهذا خطأ كبير لأن سيدنا الحسين لم يخرج عنها فهو الذي تمسك بالدستور.





وأوضح، أن مصر شرفت بسيدنا الحسين ووقاها الله تعالى شرورة كثيرة بوجود سيدنا الحسين بها.





من هو الإمام الحسين؟

الحُسين بن علي بن أبي طالب هو سبط الرسول، أطلق عليه النبي محمد لقب سيد شباب أهل الجنة فقال: «الحسَنَ والحُسَيْنَ سيِّدا شبابِ أَهْلِ الجنَّةِ»، وهو خامس أصحاب الكساء. كنيته أبو عبد الله.





ولد في شهر شعبان سنة 4 هـ، وأُتِيَ به إلى النبي محمد، وأذن في أذنيه جميعًا بالصلاة، وعقّ عنه بكبش كما فعل مع أخيه الحسن، وكان يأخذه معه إلى المسجد النبوي في أوقات الصلاة، فيصلي بالناس، وكان يركب على ظهره وهو ساجد، ويحمله على كتفيه، ويُقبّله ويداعبه ويضعه في حجره ويَرْقِيه، توفي جده النبي محمد سنة 11 هـ وكذلك توفيت أمه فاطمة في نفس السنة، شارك الحسين مع الحسن في الجهاد في عهد عثمان، فشارك في فتح إفريقية تحت إمرة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وشارك في فتح طبرستان وجرجان في جيش سعيد بن العاص، كما شارك في معركة الجمل ومعركة صفين.





بويع أخوه بالخلافة، واستمر خليفة للمسلمين نحو ثمانية أشهر، ثم تنازل عنها لصالح معاوية بن أبي سفيان بعد أن صالحه على عدد من الأمور، وانتقل الحسن والحسين من الكوفة إلى المدينة المنورة، وبعد وفاة الحسن استمر الحسين في الحفاظ على عهد أخيه مع معاوية طوال حياة معاوية، وبعد موت معاوية رفض الحسين بيعة يزيد بن معاوية وخرج إلى مكة ومكث فيها أشهرًا، فأرسل له أنصاره بالكوفة رسائل تؤكد الرغبة في حضوره ومبايعته، فقام بإرسال ابن عمه مسلم بن عقيل وأمره أن ينظر في أهل الكوفة وأن يستجلي حقيقة الأمر، ولكن والي الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد استطاع الإيقاع بمسلم وقتله، وتفرق عنه أنصار الحسين وخذلوه.



