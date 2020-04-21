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مرأة

تحتاج دائما للشعور باستقلاليتك..21 أبريل ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.. مواليد 21 ابريل


شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 21 أبريل فإن ذلك يعني أنك تميل للاجتهاد ولديك شغف بالدراسة والاكتشاف.. تتمتع أيضا بروح قتالية وإصرار وتحتاج دائما للشعور استقلاليتك.

نصيحة: في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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