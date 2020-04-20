بصورة من الأرشيف .. حمادة هلال يهنئ جمهوره بعيد شم النسيم

شارك الفنان حمادة هلال صورة قديمة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب عليها معلقًا : كل سنة وانتم طيبين.





وتفاعل عدد كبير من متابعيه معه على الصورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتي:





منور يا فنان





حبيبي كل سنه وانت طيب ربنا يحميك





متألق وانت صغير وانت كبير ربنا يوفقك يا حبيبي





وكان قد طرح الفنان حمادة هلال، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "متونسين"، عبر القناه الرسمية الخاصة بـ ام بي سي مصر، على موقع "اليوتيوب".









"متونسين ببعض" على قنوات ام بي سي، من كلمات سلمى رشيد، ومحمد البنداري، والحان حمادة هلال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وانتاج ام بي سي.