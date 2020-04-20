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أخبار العالم

قرار جديد للجمارك السعودية.. تعرف عليه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:41 م
الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
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محمود نوفل
أطلقت الجمارك السعودية مبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة للمملكة دون اشتراط أي ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر، في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد COVID-19.


وأوضحت الجمارك أن إتاحة هذه المبادرة دون اشتراط أي ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر يأتي بعد الإعلان عن المبادرة باشتراط ضمان بنكي في أواخر مارس الماضي، حيث يسري الضمان لحين موعد السداد المقرر بانتهاء فترة التأجيل التي تستمر ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ فسح البيان الجمركي.

وأشارت إلى أنه للحصول على التأجيل دون اشتراط أي ضمان، يقتضي ذلك موافقة المستورد على "إقرار إلكتروني" وتمكين الجمارك السعودية من الاطلاع على القوائم المالية للمنشأة عبر برنامج "قوائم" وذلك بهدف معرفة مدى ملاءة المنشأة المالية لاستحقاق هذه المبادرة دون اشتراط ضمان بنكي، كما أوضحت الجمارك أنه من أبرز الشروط للاستفادة من هذه المبادرة عدم وجود التزامات مالية واجبة السداد على المنشأة (فروقات-غرامات جمركية.(

وعن آلية التقديم على المبادرة، أوضحت الجمارك أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية www.customs.gov.sa/ar/CP ومن ثم اختيار المسار الذي يرغبه المستورد "ضمان بنكي" مخصص لجميع المستوردين، أو "الالتزام المستندي" المخصص للمستوردين منخفضي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب.

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