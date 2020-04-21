AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يستأنفون امتحاناتهم التجريبية بمادة التاريخ.. اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:58 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة عقب الامتحانات - صورة أرشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
يستأنف اليوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020 ، طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي بدأوا تأديتها من المنازل منذ يوم 5 أبريل 2020 ، للتدريب على التعامل مع منصة الامتحانات الإلكترونية وأسلوب أسئلتها.

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء، الامتحان التجريبي في مادة التاريخ.

ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على منصة الامتحان لتأدية التاريخ، غدا من 10 صباحا لـ 1 ظهرا بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن إجمالي عدد طلاب أولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان طوال الامتحانات التجريبية السابقة المنطلقة منذ 5 أبريل ، وصل لـ 600 ألف طالب و طالبة بدون أي مشاكل تقنية، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب وتجربة الشبكات و منصة الامتحان قبل انطلاق امتحانات نهاية العام يوم 29 أبريل 2020 . 

ويمكن أداء الامتحانات التجريبية من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات أولى ثانوي التجريبية الأحد.. ووزير التعليم لـ الطلاب: ما تقلقوش هنحل أي مشاكل تواجهكم

قبل بدء امتحانات أولى ثانوي التجريبية بـ العربي غدا.. معلومات مهمة يجب أن يعرفها الطلاب

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة بشأن الشكاوى التقنية من امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

طلاب اولى ثانوي يمتحنون اللغة الانجليزية إلكترونيا من المنازل بلا شكاوى.. التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة ونسبة الممتحنين مشرفة.. وطارق شوقي: البعض امتحن من الموبايل و البلاي ستيشن

طلاب أولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم التجريبية إلكترونيا من المنازل .. غدا

طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون الرياضيات إلكترونيا من منازلهم .. اليوم

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات والأجور.. وعقوبة حنين حسام بعد الفيديو الفاضح

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

مستشار الرئيس: نستخدم بلازما المتعافين في علاج المصابين بـ فيروس كورونا

لأول مرة .. صلاح دياب يوقع على مقال نيوتن في المصري اليوم

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا