طلاب الصف الأول الثانوي يستأنفون امتحاناتهم التجريبية بمادة التاريخ.. اليوم





حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء، الامتحان التجريبي في مادة التاريخ.





ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على منصة الامتحان لتأدية التاريخ، غدا من 10 صباحا لـ 1 ظهرا بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد.





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن إجمالي عدد طلاب أولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان طوال الامتحانات التجريبية السابقة المنطلقة منذ 5 أبريل ، وصل لـ 600 ألف طالب و طالبة بدون أي مشاكل تقنية، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب وتجربة الشبكات و منصة الامتحان قبل انطلاق امتحانات نهاية العام يوم 29 أبريل 2020 .





ويمكن أداء الامتحانات التجريبية من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

يستأنف اليوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020 ، طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي بدأوا تأديتها من المنازل منذ يوم 5 أبريل 2020 ، للتدريب على التعامل مع منصة الامتحانات الإلكترونية وأسلوب أسئلتها.