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اقتصاد

استئناف العمل بالبنوك اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

تعود البنوك لعملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد اجازة اعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيدة، بعد تعطل عن العمل استمر ليومين.

واصدر البنك المركزي المصري منذ يومين قرارا بعودة البنوك لعملها بعد إقرار إجازة لمدة يومين تبدأ من الأحد الماضي حتي أمس الاثنين.

وحصل الجهاز المصرفي علي اجازته الاسبوعية منذ الجمعة الماضي وحتي يوم السبت، ليصل اجمالي ما تحصل عليه البنوك من اجازات اعتبارا من الأحد الماضي و حتي أمس الاثنين، نحو 4 أيام اجازة.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" إنه تم تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM علي مستوي فروع 37 بنكا بالجمهورية؛ بأوراق النقد لتدبير احتياجات المواطنين خلال ايام العطلات الرسمية و بالتزامن مع عمليات صرف رواتب العاملين واصحاب المعاشات .

أضافت المصادر أن ماكينات الصراف الآلي مازالت مبرمجة علي عمليات السحب اليومي لأوراق النقد بواقع 5000جنيه يوميا، ضمن الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري لعمليات الصرف والإيداع اليومي بالبنوك.

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