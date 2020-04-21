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اقتصاد

استقرار سعر الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:01 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الخامس على التوالي بالرغم من الآثار الاقتصادية جراء  فيروس كورونا المستجد على الأسواق الدولية، ليسجل سعر صرفه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

 

وبلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر إيران للتنمية و مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

 

وسجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي "الأهلي ومصر" بـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك منها " المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية، بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصري الخليجي، البركة، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، عودة، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي"، عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

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