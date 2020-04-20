محافظ الإسكندرية : لم نرصد أي مخالفة خلال اليوم ..فيديو

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه كان هناك التزام ودرجة وعي غير عادية من قبل المواطنين اليوم.



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور" لم نرصد مخالفة واحدة اليوم، والشعب كان في منتهى الالتزام.



وتابع محافظ الإسكندرية انه سننتظر جميع أهالي مصر بعد أن يتم الإنتهاء من أزمة كورونا وسنسقبلهم أحسن استقبال.



وأشار اللواء محمد الشريف انه سيكون هناك إقامة لشاطئ بالمجان لكل الأهالي والمصطافين.



وقال محافظ الإسكندرية أن الدخول للشاطئ الذي سيقام سيكون مجانًا بالكامل ويشمل الكراسي والشمسية.