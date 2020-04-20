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وكيل صحة الغربية يشكر الطاقم الطبي بجامعة طنطا على جهودهم في مواجهة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:39 م
الاطقم الطبية بجامعة
الاطقم الطبية بجامعة طنطا
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احمد علي
قدم  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، شكره للدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب عن الدور الذي قام به الطاقم الطبي لجامعة طنطا في مواجهة فيروس كورونا وحسن تعاونهم والعمل بروح الفريق الواحد مما ساهم في  اعطاء  صورة ايجابيه عن الحجر الصحي بكفر الزيات خلال الفتره الأولي لهم .


جاء ذلك في إطار مُساهمة جامعة طنطا  لمعاونة القطاع الصحي بالغربيه لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.


أكد الدكتور "حميده"  أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة. 


وأشار إلى أن مستشفيات وزارة الصحه بالغربية على استعداد تام لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد لمحاربه هذا الوباء إيمانا منا بالواجب الوطني تجاه الدولة.
وكيل صحة الغربية يشكر الطاقم الطبي بجامعة طنطا على جهودهم في مواجهة كورونا
وكيل صحة الغربية يشكر الطاقم الطبي بجامعة طنطا على جهودهم في مواجهة كورونا
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