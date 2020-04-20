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فن

تصرف غير مسئول.. نبيل الحلفاوي يعلق على تجمع صناع مسلسل البرنس

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:51 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على صورة الفنان محمد رمضان مع فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" أثناء تجمعهم بعد انتهاء تصوير آخر حلقات المسلسل.


وغرد نبيل الحلفاوى، عبر "تويتر"، وكتب "‏لأ طبعا.. تصرف غير مسئول وقلة وعي".


كان ذلك ردا على تغريدة أحد متابعيه بعد أن نشر صورة فريق عمل مسلسل البرنس، معلقا عليها "‏‎‎ده منظر ده".


يذكر أن محمد رمضان أثار جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بعد نشره صورة مع صناع عمل مسلسله الجديد البرنس بعد انتهاء التصوير من آخر حلقات المسلسل، حيث تزاحموا جميعا متجاهلين تعليمات وزارة الصحة وإرشادات السلامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

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