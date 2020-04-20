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أخبار العالم

كارثة.. ما قصة ظهور فيروس كورونا في مياه باريس؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:56 م
فيروس كورونا يظهر
فيروس كورونا يظهر في مياه غير للصالحة للشرب في باريس
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رحيم يسري
حالة من الذعر انتابت الفرنسيين بعد ظهور آثار فيروس كورونا في مياه بالعاصمة باريس، حيث كانت تستخدم في ري المساحات الخضراء وغيرها من الأعمال، إلا أن احتمالية انتقال العدوى إلى البشر أثارت قلق الكثيرين.


وفقا لمسئولي العاصمة الفرنسية فإن تلك المياه غير صالحة للشرب وهي مخصصة لأغراض مثل ري المساحات الخضراء في الحدائق وتنظيف الشوارع وغيرها من الأعمال، موضحين أن مياه الشرب لم يظهر بها آثار فيروس كورونا.


وتنقل وكالة "فرانس برس" عن مسؤول ببلدية باريس إن مياه الشرب تصل من شبكة مستقلة تماما ويتم استخدامها بدون مخاطر، بينما اكتشفوا آثارا "ضئيلة" لفيروس كورونا في عينات تم تجميعها من مختلف أنحاء العاصمة.


وأوضحت أن المياه غير الصالحة للشرب يتم جلبها من نهر "السين" وقناة "اورك" حيث تستخدم في تنظيف الشوارع، ري الشعب والحدائق، تزويد النوافير والبحيرات الموجودة في المتنزهات بالمياه.


وبحسب إذاعة "فرانس انفو" ظهرت آثار كورونا في 4 من 27 عينة، اتخذت من الشبكة في جميع أنحاء العاصمة، موضحة أنه تم إغلاق الشبكة على الفور.


من جانبها تقول آن سوري مساعدة عمدة باريس إنه تم التواصل مع السلطات الصحية لتحديد مدى الخطورة، ومن ثم معرفة ما إذا كان عليهم تشغيل الشبكة مرة أخرى من عدمه.


وشددت على انفصال تلك الشبكة بشكل كامل عن شبكة مياه الشرب، مشيرة إلى أن مياه الشرب يتم مراقبتها بشكل دائم وتخضع لمعالجات متكررة بهدف القضاء على أي آثار للتلوث.


بينما أعرب خبراء عن خوفهم من وجود آثار للفيروس في المياه، واحتمالية انتقالها إلى الأسماك والحيوانات الأخرى، فيما يؤكد خبراء أن الفيروس موجود بالفعل في مياه الصرف الصحي.


ويرى الباحثون أن وجود كميات من الفيروس في مياه الصرف الحصي هو مؤشر على وجود فيروس كورونا لدى أشخاص لم تظهر عليهم أعراض، حيث يقول البان روبين  مدير الأبحاث والتطوير وجودة المياه إن "مستويات الفيروس منخفضة للغاية ولا يمكنك معرفة ما إذا كانت معدية على هذا المستوى أم لا".


وقررت السلطات في تلك الفترة تنظيف الشوارع بمياه الشرب الممزوجة بالكلور، بدلا من استخدام مياه الشبكة الأخرى، لحين تقييم مدى الخطورة.


وسجلت فرنسا 547 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة،  وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى  20.265 حالة.
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